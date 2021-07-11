Неста: «Защитники Италии имеют большой опыт участия в таких играх, как с Англией»

Алессандро Неста / Фото - Eurosport

Легендарный защитник «Лацио», «Милана» и сборной Италии Алессандро Неста поделился ожиданиями от финала Евро-2020 против Англии. Встреча состоится сегодня, 11 июля. Слова экс-футболиста передает пресс-служба UEFA.

Благодаря работе, проделанной Роберто Манчини, эта команда вышла на высший уровень, она показывает лучший футбол на Евро. Так что вне зависимости от исхода финала этот турнир можно будет признать успешным.

Мы играем против великого соперника с богатой историей, хотя то же можно сказать и про сборную Италии. Мы играем на поле соперника.

Будет здорово, если выиграем финал. Наши защитники имеют большой опыт участия в таких играх. Мало кто другой может таким похвастать. Это важно.