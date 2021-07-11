Неста: «Защитники Италии имеют большой опыт участия в таких играх, как с Англией»
Легендарный защитник «Лацио», «Милана» и сборной Италии Алессандро Неста поделился ожиданиями от финала Евро-2020 против Англии. Встреча состоится сегодня, 11 июля. Слова экс-футболиста передает пресс-служба UEFA.
Будет сложный матч, но у нашей сборной есть достаточно мастерства, чтобы победить. Мы заслуживаем этого.
Благодаря работе, проделанной Роберто Манчини, эта команда вышла на высший уровень, она показывает лучший футбол на Евро. Так что вне зависимости от исхода финала этот турнир можно будет признать успешным.
Мы играем против великого соперника с богатой историей, хотя то же можно сказать и про сборную Италии. Мы играем на поле соперника.
Будет здорово, если выиграем финал. Наши защитники имеют большой опыт участия в таких играх. Мало кто другой может таким похвастать. Это важно.
Финал Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Италия – Англия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.
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