Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Нидерланды объявили окончательную заявку на Евро-2020

Соперник сборной Украины повезет на турнир 26 игроков
Футбол Евро-2020
18:58
Нидерланды объявили окончательную заявку на Евро-2020
Фото: Twitter

Стала известна окончательная заявка сборной Нидерландов на Евро-2020. Об этом сообщает официальный Twitter национальной команды.

Вратари: Яспер Силлессен («Валенсия»), Тим Крул («Норвич»), Мартен Стекеленбург («Аякс»).

Защитники: Патрик ван Анхолт («Кристал Пэлас»), Натан Аке («Манчестер Сити»), Дэйли Блинд, Юрриен Тимбер (оба – «Аякс»), Дензел Думфрис (ПСВ), Маттейс де Лигт («Ювентус»), Йоэл Велтман («Брайтон»), Стефан де Врей («Интер»), Оуэн Вейндал (АЗ).

Полузащитники: Донни ван де Бек («Манчестер Юнайтед»), Райан Гравенберх, Дэви Классен (оба – «Аякс»), Френки де Йонг («Барселона»), Тен Копмейнерс (АЗ), Мартен де Рон («Аталанта»), Джорджиньо Вейналдум («Ливерпуль»).

Нападающие: Стевен Бергейс («Фейеноорд»), Мемфис Депай («Лион»), Коди Гакпо, Дониэлл Мален (оба – ПСВ), Люк де Йонг («Севилья»), Квинси Промес («Спартак»), Ваут Вегорст («Вольфсбург»).

Напомним, Нидерланды на Евро-2020 сыграют в одной группе с Украиной, Австрией и Северной Македонией.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Нидерландов (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Франк де Бур: «Выиграем у Украины со счетом 3:1, у Австрии – 2:1»
Франк де Бур: «Выиграем у Украины со счетом 3:1, у Австрии – 2:1»
Футбол Евро-2020
25 мая 20:58
Ковалец: «Украина может считаться фаворитом в матче с Нидерландами»
Ковалец: «Украина может считаться фаворитом в матче с Нидерландами»
Футбол Сборная Украины
25 мая 09:41
Тренер соперника сборной Украины: «Едем на Евро с желанием побеждать»
Тренер соперника сборной Украины: «Едем на Евро с желанием побеждать»
Футбол Сборная Украины
20 мая 16:38
Тренер сборной Нидерландов огласил предварительную заявку на Евро-2020
Тренер сборной Нидерландов огласил предварительную заявку на Евро-2020
Футбол Сборная Украины
14 мая 18:12
Ван Дейк точно не поможет сборной Нидерландов на Евро-2020
Ван Дейк точно не поможет сборной Нидерландов на Евро-2020
Футбол Сборная Украины
13 мая 09:20
Ровно через месяц стартует Евро-2020. Что по графику у сборной Украины?
Ровно через месяц стартует Евро-2020. Что по графику у сборной Украины?
Футбол Сборная Украины
11 мая 14:57

Новости: Футбол

«Тоттенхэм» предлагает Конте крупный контракт
«Тоттенхэм» предлагает Конте крупный контракт
Премьер-Лига (Англия)
19:41
Сегодня будет разыгран трофей. Онлайн дня финала Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед»
Тема дня
Сегодня будет разыгран трофей. Онлайн дня финала Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед»
Лига Европы UEFA
19:39
Нидерланды объявили окончательную заявку на Евро-2020
Нидерланды объявили окончательную заявку на Евро-2020
Евро-2020
18:58
Фанаты «Интера» требуют отставки президента клуба
Фанаты «Интера» требуют отставки президента клуба
Серия А (Италия)
18:51
Миколенко вспомнил эпизод, как Шевченко напихал ему на тренировке
Миколенко вспомнил эпизод, как Шевченко напихал ему на тренировке
Сборная Украины
18:48
Ярославский: «В «Металлист» будем приглашать игроков оттуда, где они лучшие в мире»
Ярославский: «В «Металлист» будем приглашать игроков оттуда, где они лучшие в мире»
Украинская Премьер-лига
18:39
Луческу: «Если мне не удается научить игроков – тогда у меня нет шансов достичь результата»
Луческу: «Если мне не удается научить игроков – тогда у меня нет шансов достичь результата»
Украинская Премьер-лига
18:12
Президент «Ювентуса»: «19 трофеев за 11 лет – лучшее описание его работы»
Президент «Ювентуса»: «19 трофеев за 11 лет – лучшее описание его работы»
Серия А (Италия)
17:56
На фанатов «Манчестер Юнайтед» напали перед финалом Лиги Европы
На фанатов «Манчестер Юнайтед» напали перед финалом Лиги Европы
Лига Европы UEFA
17:52
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
22
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Бокс Профессиональный бокс
20 мая 10:35
1
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
21 мая 11:55
8
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
10
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 мая 07:38
2
Все новости

Анонсы

ЧМ-2021. Беларусь – Великобритания. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Беларусь – Великобритания. Видео трансляция
20:15
ЧМ-2021. Канада – Норвегия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Канада – Норвегия. Видео трансляция
20:15
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
WEB
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
22:00
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
22:00
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
WEB
TV
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
27 мая 18:55
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
WEB
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
28 мая 18:00
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
29 мая 18:55
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Видео трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Видео трансляция
29 мая 22:00
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Онлайн трансляция
29 мая 22:00
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
WEB
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
WEB
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
30 мая 18:55