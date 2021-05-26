Нидерланды объявили окончательную заявку на Евро-2020
Стала известна окончательная заявка сборной Нидерландов на Евро-2020. Об этом сообщает официальный Twitter национальной команды.
Вратари: Яспер Силлессен («Валенсия»), Тим Крул («Норвич»), Мартен Стекеленбург («Аякс»).
Защитники: Патрик ван Анхолт («Кристал Пэлас»), Натан Аке («Манчестер Сити»), Дэйли Блинд, Юрриен Тимбер (оба – «Аякс»), Дензел Думфрис (ПСВ), Маттейс де Лигт («Ювентус»), Йоэл Велтман («Брайтон»), Стефан де Врей («Интер»), Оуэн Вейндал (АЗ).
Полузащитники: Донни ван де Бек («Манчестер Юнайтед»), Райан Гравенберх, Дэви Классен (оба – «Аякс»), Френки де Йонг («Барселона»), Тен Копмейнерс (АЗ), Мартен де Рон («Аталанта»), Джорджиньо Вейналдум («Ливерпуль»).
Нападающие: Стевен Бергейс («Фейеноорд»), Мемфис Депай («Лион»), Коди Гакпо, Дониэлл Мален (оба – ПСВ), Люк де Йонг («Севилья»), Квинси Промес («Спартак»), Ваут Вегорст («Вольфсбург»).
Напомним, Нидерланды на Евро-2020 сыграют в одной группе с Украиной, Австрией и Северной Македонией.
Комментарии 0