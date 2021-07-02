«Никаких 20 тысяч евро в день». Суркис рассказал, какие компенсации «Динамо» получит от UEFA за травму Беседина

Игорь Суркис / Фото: ФК Динамо

Президент «Динамо» Игорь Суркис дал комментарий относительно информации, что UEFA будет платить киевлянам в районе 20 тысяч евро за каждый день восстановления Артема Беседина:



Если спустя 28 дней футболист не восстановился после повреждения, UEFA выплачивает его зарплату. Но только в случае, если есть медицинские документы, подтверждающие травму игрока. У кого-то эта зарплата может быть огромной, вы же понимаете, сколько зарабатывают футболисты в западных клубах. Это суммы, несравнимые с нашими.

Поверьте мне, я бы лучше сам заплатил любые деньги, только чтобы Беседин был здоров и помогал нашей команде. Некоторые люди преподносят эту ситуацию таким образом, будто «Динамо» на этом что-то заработает. Мы грустим, нам важнее футболист, чем любые деньги.