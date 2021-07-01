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Новая страница в истории Украины – сборная сыграет с Англией в четвертьфинале Евро

Parimatch собирает украинских болельщиков в самой большой фан-зоне в центре Киева
Футбол Сборная Украины
1 июля 22:31
Новая страница в истории Украины – сборная сыграет с Англией в четвертьфинале Евро

3 июля сборная Украины впервые в истории сыграет в четвертьфинале Евро. Наша команда пробилась в эту стадию не в последнюю очередь благодаря болельщикам, которые готовы всегда и везде поддерживать украинских футболистов. Турнир продолжается, и мы готовы к новому вызову. Сейчас, как никогда, нам необходимо объединиться и помочь нашей сборной пройти дальше. Тренеры, футболисты и болельщики - все мы творим историю вместе!

Официальный партнер сборной Украины, бренд Parimatch, снова собирает фанатов, чтобы вместе посмотреть матч на самом большом светодиодном экране Европы ТРЦ Gulliver. Событие пройдет при поддержке Киевской власти и Дворца Спорта.

Собираемся в 18:00 на Спортивной площади. Сначала, чтобы разогреться, посмотрим матч Чехия - Дания и устроим концерт с кучей подарков. А вот в 22:00 нас ждет матч сборной Украины. Каждый сможет купить любимый напиток и закуску на фудкорте и удобно устроиться для победы. Будут созданы все условия, чтобы почувствовать атмосферу футбольного матча и зарядить нашу команду на победу!

Если побеждать не в этот раз, то когда? Напишем новую страницу в истории Украины вместе!

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