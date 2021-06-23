Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Новичок «Шахтера» Марлон присоединился к занятиям с командой

Ранее к тренировкам под руководством Де Дзерби приступили Педриньо и Траоре
Футбол Украинская Премьер-лига
16:41
Новичок «Шахтера» Марлон присоединился к занятиям с командой
Марлон / Фото - ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» начал предсезонный сбор в Австрии. Во вторник, 22 июня, прошла первая тренировка.

Изначально главный тренер «горняков» Роберто Де Дзерби взял с собой 33 игрока. Позже к ним присоединился новичок Марлон.

Защитник уже с первого дня присоединился к занятиям в общей группе. Сообщается также, что хавбек Педриньо и форвард Лассина Траоре уже неплохо знают своих партнеров по команде.

А вот, универсал Сергей Болбат на сборы не полетел. Скорее всего, футболист покинет «Шахтер».

Источник: shakhtar.com Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Шахтер Донецк Марлон

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Форвард «Шахтера»: «С Де Дзерби все интенсивнее, чем с Каштру»
Форвард «Шахтера»: «С Де Дзерби все интенсивнее, чем с Каштру»
Футбол Украинская Премьер-лига
20:40
Защитник «Шахтера» рассказал, что играл с Педриньо в одной команде
Защитник «Шахтера» рассказал, что играл с Педриньо в одной команде
Футбол Украинская Премьер-лига
17:00
Болбат покинет «Шахтер»
Болбат покинет «Шахтер»
Футбол Украинская Премьер-лига
22 июня 22:19
Палкин – о новичке «Шахтера»: «Марлон – один из сильнейших центральных защитников в Европе»
Палкин – о новичке «Шахтера»: «Марлон – один из сильнейших центральных защитников в Европе»
Футбол Украинская Премьер-лига
22 июня 16:40
Экс-тренер «Шахтера» поедет работать в Катар
Экс-тренер «Шахтера» поедет работать в Катар
Футбол Украинская Премьер-лига
22 июня 16:25
Вице-президент УАФ назвал причину успеха «Динамо»
Вице-президент УАФ назвал причину успеха «Динамо»
Футбол Евро-2020
22 июня 15:46

Новости: Футбол

Форвард «Шахтера»: «С Де Дзерби все интенсивнее, чем с Каштру»
Форвард «Шахтера»: «С Де Дзерби все интенсивнее, чем с Каштру»
Украинская Премьер-лига
20:40
Евро 2020. Испания уничтожает Словакию. Онлайн трансляция прямо сейчас
LIVE Евро 2020. Испания уничтожает Словакию. Онлайн трансляция прямо сейчас
ЕВРО-2020
20:31
Степаненко: «Моя жена, Кривцова и Матвиенко – такие, чтобы поболеть, но и чтобы где-то налили»
Степаненко: «Моя жена, Кривцова и Матвиенко – такие, чтобы поболеть, но и чтобы где-то налили»
Евро-2020
20:26
Экс-форвард сборной Украины: «Беланов сказал, что все в шоке от «сине-желтых»
Экс-форвард сборной Украины: «Беланов сказал, что все в шоке от «сине-желтых»
Сборная Украины
20:24
Евро 2020. Швеция - Польша. Левандовски сделал дубль. Онлайн трансляция
LIVE Евро 2020. Швеция - Польша. Левандовски сделал дубль. Онлайн трансляция
ЕВРО-2020
20:04
Официально. Юрченко и Иванисеня покинут «Зарю»
Официально. Юрченко и Иванисеня покинут «Зарю»
Украинская Премьер-лига
20:02
Ордец: «Ни разу не пожалел, что уехал в Россию»
Ордец: «Ни разу не пожалел, что уехал в Россию»
Украинские легионеры
19:49
Молодой хавбек продлил контракт с «Вересом»
Молодой хавбек продлил контракт с «Вересом»
Украинская Премьер-лига
19:36
Косовский: «Ворскла» хочет заявить группу перспективных ребят»
Косовский: «Ворскла» хочет заявить группу перспективных ребят»
Украинская Премьер-лига
19:28
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
8
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
8
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 22:19
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 12:35
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 10:01
1
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Мнение
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 16:51
Все новости