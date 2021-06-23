Новичок «Шахтера» Марлон присоединился к занятиям с командой

Ранее к тренировкам под руководством Де Дзерби приступили Педриньо и Траоре

Марлон / Фото - ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» начал предсезонный сбор в Австрии. Во вторник, 22 июня, прошла первая тренировка.

Изначально главный тренер «горняков» Роберто Де Дзерби взял с собой 33 игрока. Позже к ним присоединился новичок Марлон.

Защитник уже с первого дня присоединился к занятиям в общей группе. Сообщается также, что хавбек Педриньо и форвард Лассина Траоре уже неплохо знают своих партнеров по команде.

А вот, универсал Сергей Болбат на сборы не полетел. Скорее всего, футболист покинет «Шахтер».