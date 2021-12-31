Новые «галактикос». «Реал» намерен подписать двух главных молодых звезд мира

Уверены, вы понимаете о ком идет речь

Фото: beIN SPORTS

У «Реала» грандиозные планы на летнее трансферное окно.

Мадридский клуб планируется подписать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе и нападающего «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда, сообщает ESPN.

В руководстве «Реала» рассчитывают, что Мбаппе присоединится к команде в статусе свободного агента. Что касается Холанда, то в Мадриде уверены, что смогут выиграть борьбу за норвежца у «Манчестер Сити» и «Барселоны».

Обоим футболистам в «Реале» готов предложить солидную зарплату. План таков: летом истекают контракты Гарета Бэйла, Марсело и Иско. За их счет удастся разгрузить зарплатную ведомость, что позволит предложить большие деньги Мбаппе и Холанду.

Напомним, текущий сезон Мбаппе точно доиграет в ПСЖ.