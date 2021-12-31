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Новые «галактикос». «Реал» намерен подписать двух главных молодых звезд мира

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Футбол Примерa (Испания)
15:10
Новые «галактикос». «Реал» намерен подписать двух главных молодых звезд мира
Фото: beIN SPORTS

У «Реала» грандиозные планы на летнее трансферное окно.

Мадридский клуб планируется подписать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе и нападающего «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда, сообщает ESPN.

В руководстве «Реала» рассчитывают, что Мбаппе присоединится к команде в статусе свободного агента. Что касается Холанда, то в Мадриде уверены, что смогут выиграть борьбу за норвежца у «Манчестер Сити» и «Барселоны».

Обоим футболистам в «Реале» готов предложить солидную зарплату. План таков: летом истекают контракты Гарета Бэйла, Марсело и Иско. За их счет удастся разгрузить зарплатную ведомость, что позволит предложить большие деньги Мбаппе и Холанду.

Напомним, текущий сезон Мбаппе точно доиграет в ПСЖ.

Сергей Остапенко
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Теги

Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Реал Мадрид (футбол) ПСЖ Боруссия Дортмунд

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