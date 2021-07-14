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Новый контракт Месси под угрозой. Примера отказала «Барселоне» в помощи

Финансовые проблемы сильно беспокоят каталонцев
Футбол Примерa (Испания)
12:57
Новый контракт Месси под угрозой. Примера отказала «Барселоне» в помощи
Лионель Месси и Хавьер Тебас / фото - BR

Уже две недели как Лионель Месси официально стал свободным агентом после окончания его контракта с «Барселоной». Но аргентинец хочет остаться в клубе, а клуб хочет сохранить его.

Но есть один нюанс: оклад форварда мешает клубу вписаться в потолок зарплат Примеры. Руководство команды попросило у Примеры сделать послабление правила ради сохранения Месси, но руководитель испанского чемпионата Хавьер Тебас категорично оказал каталонцам. Испанца цитирует издание Marca.

«Нет, я этого не сделаю. Невозможно. Над этим работает много людей, есть экономический контроль. У клубов есть права, мы должны оберегать целостность соревнования.

Все нужно четко изучить. Если игроку 23 года, и с ним просто расторгают контракт, то мы рассмотрим эту ситуацию. С потолком зарплат сложно просто так увольнять людей. Они пойдут в суд.

Нужно анализировать ситуацию. Если вы сокращаете сотрудников по финансовым причинам, а потом подписываете Месси и других игроков... Нужно следить за этим.

Много раз мне приходилось беседовать с агентами и игроками, потому что они не разбираются в этом в экономическом контроле. Они не верят клубу или думают, что клуб их обманывает. Уже несколько лет я объясняю им это».

Пока что Месси наслаждается своим отпуском после победы на Копа Америка. Игрок прилетел в аргентину где его страстно встретила его возлюбленная. И уже после отдыха будет решаться будущее игрока.

В отсутствии самым богатым игроком «блаугранас» является очень неожиданная персона – объект насмешек каталонских фанатов Мартин Брэйтуэйт.

Павел Харченко
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Теги

Барселона (футбол) Лионель Месси Хавьер Тебас

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