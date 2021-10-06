«Объединены футболом». В Берлине представили логотип и слоган Евро-2024
Вчера, 5 октября в Берлине прошла презентация Евро-2024. В UEFA высказались по поводу представления этого крупного турнира:
«Этот бренд продвигает чемпионат Европы, где каждый чувствует, что ему действительно рады, а разнообразие приветствуется».
Логотип Евро-2024 создали с помощью цветов флагов 55-ти стран-членов UEFA, расположив их в форме крыши «Олимпийского» стадиона в Берлине.
Слоган турнира звучит следующим образом:
«Объединены футболом. Едины в самом сердце Европы».
Евро-2024 пройдет в Германии и принимать его будут следующие города:
Берлин («Олимпияштадион»), Дортмунд («Сигнал Идуна Парк»), Дюссельдорф («Меркур Шпиль-Арена»), Франкфурт-на-Майне («Коммерцбанк-Арена»), Гельзенкирхен («Фелтинс-Арена»), Гамбург («Фолькспаркштадион»), Кельн («РайнЭнергиШтадион»), Лейпциг («Ред Булл Арена»), Мюнхен («Альянц Арена») и Штутгарт («Мерседес-Бенц-Арена»).
Напомним, президент французской футбольной федерации поддержал проведение ЧМ каждые два года.