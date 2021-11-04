Обещаем голы. Прогноз на матч Лиги Европы «Марсель» – «Лацио»

Интересное противостояние двух аутентичных тренеров: Хорхе Сампаоли против Маурицио Сарри

Прогноз

После появления Лиги конференций Лига Европы стала намного более престижной и привлекательной для команд из топ-5 чемпионатов. Если раньше они по-настоящему включались в борьбу за трофей только на поздних раундах плей-офф, а до этого использовали активную ротацию, то сейчас уже на групповом этапе рубятся во всю силу и задействуют основных игроков.

Вот рубиться будут и «Марсель» с «Лацио», которые в очном матче определят, кто укрепится на втором месте в группе и значительно повысит свои шансы на выход в плей-офф.

По опыту их встречи двухнедельной давности, которая завершилась ничьей 0:0, очень сложно предсказать победителя. В Риме «Лацио» выглядел предпочтительней и точно наиграл, как минимум, на один мяч. Хотя и «Марсель» имел неплохие возможности. 0:0 на табло – это случайность, но никак не следствие игровых стилей команд. То есть, когда играет условный «Атлетико» Мадрид или тот же «Ювентус» понятно, что эти команды могут засушить игру в обе стороны и 0:0 – едва ли не самый вероятный исход противостояния.

В матче «Марсель» – «Лацио» все совсем иначе. Сухая серия провансальцев в еврокубках затянулась, до «Лацио» они сыграли 0:0 с «Галатасараем», и на «Велодроме» подопечные Хорхе Сампаоли, наверняка, побегут большими силами в атаку в поисках голов. Здесь то их и обязаны подловить «орлы», котором только и надо, чтобы соперник забрал мяч. «Лацио» – все еще одна из лучших контратакующих команд Европы и в условиях, когда соперник владеет инициативой, они часто показывают свои лучшие качества.

Поэтому прогноз на матч «Марсель» – «Лацио»: обе команды забьют.

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Статистика прогнозиста: 3 победы, 0 возвратов, 0 поражений.