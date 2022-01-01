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Обменяют на Лунина? «Реал» интересуется форвардом чемпионов Франции

Канадец покинет Лигу 1 летом
Футбол Примерa (Испания)
20:21
Обменяют на Лунина? «Реал» интересуется форвардом чемпионов Франции
Джонатан Дэвид / фото - SI

Мадридский «Реал» интересуется нападающим «Лилля» Джонатаном Дэвидом, сообщает издание Marca.

Ранее агент канадского футболиста заявил, что его клиент покинет Лигу 1 по окончанию сезона и пойдет на повышение.

Мадридцы находятся в поиске сменщика для 34-летнего Карима Бензема, так как имеющиеся в распоряжении Йович и Мариано не располагают доверием тренера команды.

В текущем сезоне 23-летний форвард забил 15 голов в 26 матчах.

Переговоры может упросить тот факт, что ранее «доги» интересовались украинским голкипером «сливочных» Андреем Луниным. Так что вратарь может войти в сделку по трансферу канадца.

Напомним, капитан «Реала» может завершить карьеру по окончанию сезона.

Павел Харченко
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Андрей Лунин Лилль

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