Обошлось. Пеле раскрыл причину своей госпитализации

Пеле / фото - Goal

Легендарный бразильский экс-футболист Пеле на своей странице в Facebook сообщил, что ему удалили опухоль:

К счастью, я привык праздновать великие победы вместе с вами, — отметил он. — Я выйду на этот матч с большим оптимизмом, улыбкой на лице и радостью, что меня окружает любовь моей семьи и друзей».