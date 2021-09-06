«Король футбола» Пеле был госпитализирован
Обошлось. Пеле раскрыл причину своей госпитализации
Футболист больше недели пролежал в больнице
Пеле / фото - Goal
Легендарный бразильский экс-футболист Пеле на своей странице в Facebook сообщил, что ему удалили опухоль:
«В прошлую субботу я перенес операцию по удалению подозрительного поражения восходящей ободочной кишки. Опухоль была обнаружена во время обследования, о котором я упоминал на прошлой неделе.
К счастью, я привык праздновать великие победы вместе с вами, — отметил он. — Я выйду на этот матч с большим оптимизмом, улыбкой на лице и радостью, что меня окружает любовь моей семьи и друзей».
Ранее стало известно, что «король футбола» был госпитализирован и пробыл в больнице больше недели.
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