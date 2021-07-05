Очень странно. Беседин после жуткой травмы отдыхает на курорте и опирается на больную ногу

Ранее сообщалось, что восстановление форварда займет около полугода

Артем Беседин / Фото: Twitter

Форвард «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин в своем Instagram выложил фото с отдыха вместе со своей женой.

Отметим, что Беседин получил жуткую травму в матче Евро-2020 со Швецией (2:1). Тогда сильно пострадала левая нога Беседина. Но, как видим, на фото Артем даже опирается на нее. Не все так страшно, как нам говорили?