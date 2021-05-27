Худжамов: «Трубин не рассчитал траекторию полета мяча в моменте с пенальти»
Официально. АЕК украинцев Чигринского, Шахова и Данченко расстался с главным тренером
В клубе заранее начали поиск нового наставника
Маноло Хименес / Фото: АЕК
Греческий АЕК на официальном сайте объявил о расторжении контракта с главным тренером Маноло Хименесом.
Хименес возглавил греческий клуб в январе 2020 года и финишировал с ним в прошлом сезоне на четвертом месте в чемпионате Греции и вышел в Лигу конференций.
Отметим, что в АЕКе выступают украинцы Дмитрий Чигринский, Евгений Шахов и Олег Данченко.
Напомним, ранее в клубе вели переговоры с Сергеем Ребровым, но прервали их, поскольку украинец не дал ответ вовремя.
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