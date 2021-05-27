Официально. АЕК украинцев Чигринского, Шахова и Данченко расстался с главным тренером

В клубе заранее начали поиск нового наставника





Маноло Хименес / Фото: АЕК

Греческий АЕК на официальном сайте объявил о расторжении контракта с главным тренером Маноло Хименесом.



Хименес возглавил греческий клуб в январе 2020 года и финишировал с ним в прошлом сезоне на четвертом месте в чемпионате Греции и вышел в Лигу конференций.

Отметим, что в АЕКе выступают украинцы Дмитрий Чигринский, Евгений Шахов и Олег Данченко.

Напомним, ранее в клубе вели переговоры с Сергеем Ребровым, но прервали их, поскольку украинец не дал ответ вовремя.