Официально. «Черноморец» арендовал у «Динамо» Цитаишвили и еще 11 футболистов

Одесский клуб выбрал киевский вектор развития

Георгий Цитаишвили / Фото: ФК Динамо

Киевское «Динамо» на своем официальном сайте объявило о том, что 12 футболистов команды отданы в аренду в «Черноморец».

Аренда всех игроков рассчитана на один сезон.

В «Черноморец» из «Динамо» на правах аренды перешли вратарь Владислав Кучерук, защитники Данил Скорко, Денис Кузик, полузащитники Евгений Смирный, Георгий Цитаишвили, Николай Михайленко, Юрий Тлумак, Вадим Мащенко, Богдан Билошевский, Ярослав Надольский, нападающие Евгений Исаенко и Даниил Сухоручко.

«Черноморец» в 1-м туре УПЛ сыграет с «Десной».

Ранее стало известно, что «Динамо» почти подписало контракт с венесуэльским форвардом.