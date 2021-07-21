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Официально. «Черноморец» арендовал у «Динамо» Цитаишвили и еще 11 футболистов
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21 июля 14:35
Георгий Цитаишвили / Фото: ФК Динамо
Киевское «Динамо» на своем официальном сайте объявило о том, что 12 футболистов команды отданы в аренду в «Черноморец».
Аренда всех игроков рассчитана на один сезон.
В «Черноморец» из «Динамо» на правах аренды перешли вратарь Владислав Кучерук, защитники Данил Скорко, Денис Кузик, полузащитники Евгений Смирный, Георгий Цитаишвили, Николай Михайленко, Юрий Тлумак, Вадим Мащенко, Богдан Билошевский, Ярослав Надольский, нападающие Евгений Исаенко и Даниил Сухоручко.
«Черноморец» в 1-м туре УПЛ сыграет с «Десной».
Ранее стало известно, что «Динамо» почти подписало контракт с венесуэльским форвардом.
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