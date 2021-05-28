Алаба будет зарабатывать 12 миллионов евро в «Реале»
Официально. Давид Алаба – игрок «Реала»
Защитник будет выступать за «сливочных» со следующего сезона
19:54
Давид Алаба / Фото: Eurosport
Защитник сборной Австрии Давид Алаба стал футболистом «Реала», сообщает пресс-служба «сливочных».
«Реал» подписал контракт с 28-летним Алабой на 5 лет, в год австриец будет зарабатывать 12 миллионов евро.
Алаба перешел в «Реал» на правах свободного агента, так как контракт игрока с «Баварией» истек.
В «Баварии» Алаба провел 12 лет, 10 раз выиграл Бундеслигу, 6 раз – Кубок Германии, 5 раз – Суперкубок Германии, по 2 раза – Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный ЧМ.
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