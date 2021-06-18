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Официально. Эриксена выписали из больницы. Он перенес операцию
Полузащитнику имплантировали кардиовертер-дефибриллятор
Фото: AFP
Полузащитника сборной Дании и «Интера» Кристиана Эриксена выписали из больницы.
29-летний игрок перенес операцию. Ему имплантировали кардиовертер-дефибриллятор. Прибор предназначенный для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.
Хавбек уже посетил партнеров по сборной Дании. Как сообщает BBC, игрок вскоре вернется домой к семье. Он вряд ли останется вместе с командой.
Напомним, Эриксен потерял сознание во время матча Дания – Финляндия. Прямо на поле применили дефибриллятор.
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