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Официально. Эриксена выписали из больницы. Он перенес операцию

Полузащитнику имплантировали кардиовертер-дефибриллятор
Футбол Евро-2020
20:22
Официально. Эриксена выписали из больницы. Он перенес операцию
Фото: AFP

Полузащитника сборной Дании и «Интера» Кристиана Эриксена выписали из больницы.

29-летний игрок перенес операцию. Ему имплантировали кардиовертер-дефибриллятор. Прибор предназначенный для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.

Хавбек уже посетил партнеров по сборной Дании. Как сообщает BBC, игрок вскоре вернется домой к семье. Он вряд ли останется вместе с командой.

Напомним, Эриксен потерял сознание во время матча Дания – Финляндия. Прямо на поле применили дефибриллятор.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Дании (футбол) Кристиан Эриксен

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