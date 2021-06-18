Официально. Эриксена выписали из больницы. Он перенес операцию

Полузащитнику имплантировали кардиовертер-дефибриллятор

Фото: AFP

Полузащитника сборной Дании и «Интера» Кристиана Эриксена выписали из больницы.

29-летний игрок перенес операцию. Ему имплантировали кардиовертер-дефибриллятор. Прибор предназначенный для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.

Хавбек уже посетил партнеров по сборной Дании. Как сообщает BBC, игрок вскоре вернется домой к семье. Он вряд ли останется вместе с командой.

Напомним, Эриксен потерял сознание во время матча Дания – Финляндия. Прямо на поле применили дефибриллятор.