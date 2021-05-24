Официально. Михайличенко – первый вице-президент УАФ. Известны задачи

Перед новоиспеченным функционером поставлены амбициозные цели

Михайличенко и Павелко / Фото - УАФ

На XXIV Конгрессе УАФ была утверждена кандидатура Алексея Михайличенко на должность первого вице-президента организации. Также были назначены вице-президенты и члены Исполкома УАФ.

После мероприятия президент организации Андрей Павелко рассказал о кадровых изменениях. Его слова приводит пресс-служба УАФ.

Каждый год мы усиливаем нашу команду. Очень благодарен, что конгресс единогласно поддержал кандидатуру Алексея Михайличенко на должность первого вице-президента УАФ. Я благодарен каждому из делегатов, кто поддержал его. Алексей Александрович, среди прочего, будет заниматься и нашими олимпийскими сборными. Мы ставим цель впервые попасть на Олимпийские игры, и опыт олимпийского чемпиона по футболу должен нам в этом помочь. Сейчас мы имеем в стране чемпионов мира и Европы по футболу, но не имеем победителей Олимпийских игр. Я очень надеюсь на знания и опыт Алексея Михайличенко, учитывая его легендарное прошлое. Среди прочего, он должен передать свой опыт игрокам сборных и усилить нашу управленческую команду. Также к нам присоединились Василий Орлецкий и Юрий Голик в качестве вице-президентов, а Андрей Засуха, Александр Каденко и Руслан Ротань – как члены Исполкома УАФ. Я уверен, что каждый из них сделает нашу и так мощную команду еще сильнее.

Ранее Павелко сообщил, что сборная Украины появится в FIFA 22.