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Официально. «Минай» – участник УПЛ 21/22

Клуб останется в высшем дивизионе
Футбол Украинская Премьер-лига
14:48
Официально. «Минай» – участник УПЛ 21/22
фото - ФК Минай

Исполнительный комитет УАФ согласовал предложение УПЛ (решение общего собрания от 12.07.2021) о включении ФК «Минай» (Ужгород) в состав участников УПЛ на сезон 2021/22.

Закарпатский клуб заменит в Премьер Лиге донецкий «Олимпик», который снялся с чемпионата Украины.

В прошедшем сезоне УПЛ «Минай» набрал лишь 18 очков в чемпионате и занял последнее место в таблице.

Напомним, стало известно, как «Минай» сможет избежать запрета от FIFA на трансферы.

Источник: УПЛ Павел Харченко
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Минай УАФ

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