«Минай» рассматривает подписание экс-голкипера «Руха»
Официально. «Минай» – участник УПЛ 21/22
Клуб останется в высшем дивизионе
фото - ФК Минай
Исполнительный комитет УАФ согласовал предложение УПЛ (решение общего собрания от 12.07.2021) о включении ФК «Минай» (Ужгород) в состав участников УПЛ на сезон 2021/22.
Закарпатский клуб заменит в Премьер Лиге донецкий «Олимпик», который снялся с чемпионата Украины.
В прошедшем сезоне УПЛ «Минай» набрал лишь 18 очков в чемпионате и занял последнее место в таблице.
Напомним, стало известно, как «Минай» сможет избежать запрета от FIFA на трансферы.
Комментарии 0