Официально. Пиоли продлил контракт с «Миланом»

Стефано Пиоли / Фото - marca.com
«Милан» заключил новое соглашение с главным тренером команды Стефано Пиоли
. Об этом в Twitter
сообщает журналист Николо Скира
.
Теперь контракт с 56-летним итальянским специалистом будет рассчитан до лета 2023 года.
Новая сделка включает опцию продления на еще один сезон. По договору Пиоли будет зарабатывать по три миллиона евро в год без учета бонусов.
Напомним, что после 13 туров «Милан» набрал 32 очка и делит первое место в Серии А с «Наполи»
. В Лиге чемпионов «россонери» занимают третье место в группе В перед финальным туром группового этапа, имея одинаковое количество очков с «Атлетико».
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