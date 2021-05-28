Официально. «Ювентус» представил нового главного тренера

Аллегри вернулся в туринский клуб

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Массимилиано Аллегри / Фото: Twitter

Итальянский специалист Массимилиано Аллегри снова возглавил «Ювентус», сообщает пресс-служба туринского клуба.

По неофициальным данным, Аллегри подписал с «Ювентусом» контракт до 2025-го года с зарплатой 9 миллионов евро в год.

Аллегри уже тренировал «Ювентус» с 2014-го по 2019-й годы, за этот период выиграв с командой 11 титулов.

Ранее «Ювентус» объявил об уходе Андреа Пирло с тренерского мостика.