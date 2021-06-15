Официально. «Заря» арендовала двух игроков «Динамо»

Булеца и Алибеков продолжат выступления в луганском клубе

Сергей Булеца / Фото: пресс-служба Зари

Двое полузащитников «Динамо» Ахмед Алибеков и Сергей Булеца стали игроками «Зари», сообщает пресс-служба луганчан.

Двое динамовцев перешли в команду Виктора Скрипника на правах аренды. Соглашения с двумя футболистами заключены на 2 года.

В прошлом сезоне Булеца выступал в аренде в «Днепре-1», в 19-ти матчах он забил 3 мяча и сделал 1 голевую передачу. Алибеков прошлый сезон провел в аренде в «Уфе», сыграв за российский клуб 3 матча.

Напомним, уже известен календарь УПЛ на сезон 2021/22.