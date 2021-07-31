Официально. Зозуля перешел в очередной для себя испанский клуб

Украинец продолжит выступать в Сегунде

Роман Зозуля / Фото - Getty Images

Нападающий Роман Зозуля стал игроком «Фуэнлабрады». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Форварду уже 31 год. Однако, несмотря на возраст, с ним заключили контракт на два года с опцией продления еще на сезон.

Последним клубом украинца был «Альбасете». Игрок провел за команду 142 матча, отличившись 26 голами и 11 результативными передачами.

Ранее испанский и португальский клубы отказались от подписания Зозули в связи с протестами фанатов.