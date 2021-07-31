«Эшторил» приостановил переговоры по Зозуле из-за протестов фанатов
Официально. Зозуля перешел в очередной для себя испанский клуб
Украинец продолжит выступать в Сегунде
20:30
Роман Зозуля / Фото - Getty Images
Нападающий Роман Зозуля стал игроком «Фуэнлабрады». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Форварду уже 31 год. Однако, несмотря на возраст, с ним заключили контракт на два года с опцией продления еще на сезон.
Последним клубом украинца был «Альбасете». Игрок провел за команду 142 матча, отличившись 26 голами и 11 результативными передачами.
Ранее испанский и португальский клубы отказались от подписания Зозули в связи с протестами фанатов.
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