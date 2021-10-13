Официально. Венгер вернется к тренерской работе ради игры против ПСЖ с Месси, Неймаром и Мбаппе
Офсайды могут фиксировать автоматически в 2022-м году
FIFA готовит нововведение
Фото: Marca
Директор по развитию мирового футбола FIFA Арсен Венгер сообщил, что в следующем году произойдет изменения в трактовке офсайдов.
Француз сообщил Le Soir, что положение «вне игры» будет фиксировать автоматически.
«Есть большая вероятность, что офсайд будет автоматизирован к 2022 году. Я должен сохранять все нюансы в тайне, однако это будет большое событие в мировом арбитраже».
Ранее Венгер предложил проводить ЧМ каждые два года.
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