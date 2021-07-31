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ОИ. Сборная Японии через серию пенальти пробилась в полуфинал

Команды будто не хотели забивать друг другу
Olympics Токио-2020
14:42
ОИ. Сборная Японии через серию пенальти пробилась в полуфинал
фото - GettyImages

В четвертьфинале олимпийского турнира по футболу между собой встретились сборные Японии и Новой Зеландии.

В основное время команды не осилили забить ни одного гола в ворота друг друга и перевели игру в экстратаймы.

Даже две дополнительные 15-минутки не помогли командам определить победителя.

Исход встречи решила серия пенальти, где сильнее оказалась сборная Японии, которая смогла забить все свои удары с точки, в то время как новозеландцы не реализовали два удара.

Япония – Новая Зеландия 0:0 (пен. 4:2)

Япония: Тани, Хасиока, Томиясу, Йосида, Хатате (Митома, 90), Эндо, Кубо, Доан (Мийоси, 105), Танака (Итакура, 90), Сома (Накаяма, 69), Хаяси (Уэда, 69).

Новая Зеландия: Вуд, Эллиотт (Ингэм, 79), Рид (Маккоуэтт, 51), Пейнакер, Стенснесс, Какасе, Льюис, Белл, Уэйн (Чемпнесс, 85), Вуд, Гарбетт (Джаст, 79).

Предупреждения: Белл (19), Стенснесс (55), Гарбетт (64), Какасе (71), Томиясу (89), Мийоси (114).


Павел Харченко
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Теги

сборная Японии (футбол) олимпийский футбольный турнир

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