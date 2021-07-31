ОИ. Вышедший на 90-й минуте Мир хет-триком отправил Испанию в полуфинал

Второй полуфинал для «Фурии» за один месяц

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Состоялся первый четвертьфинальный матч олимпийского турнира по футболу, где сборная Испании в триллерном матче одолела Кот-д`Ивуар и вышла в 1/2 соревнования.

Уже на 10-й минуте ивуарийцы воспользовались замешательством в обороне Испании после замены Оскара Мингесы на Хесуса Вальехо, и с углового мяч в ворота «фурии» занес защитник МЮ Эрик Байи.

Испанцы активно насели на ворота соперника, пытаясь вскрыть оборону соперника с помощью навесов. И уже на 30-й минуте защитник Кот-д`Ивуара неудачно скинул грудью мяч вратарю, чем воспользовался Дани Ольмо, сравнявший счет в матче.

Когда казалось, что команды согласились на дополнительное время, хавбек ивуарийцев Макс Градель вывел свою команду вперед на 91-й минуте.

Но испанцы не сдались, и перед самым финальным свистком Рафа Мир сравнял счет в матче и перевел игру в экстратаймы.

На 98-й минуте Микель Оярсабаль, ранее забивший гол, который отменили из офсайда, отличился уже с игры. Форвард реализовал 11-метровый удар.

Кот-д`Ивуар раскрылся, что дало возможность, Миру забить на 117-й минуте свой второй мяч, а через 3 минуты поставить эффектную точку в матче хет-триком.

Олимпийские игры, 1/4 финала

Испания – Кот-д`Ивуар 5:2

Голы: Ольмо, 30, Мир, 90+4, 117, 120, Оярсабаль, 98 – Байи, 10, Градель, 90+4

Испания: Унаи Симон, Мингеса (Вальехо, 10), Эрик Гарсия, Миранда, Пау Торрес, Педри, Субименди, Асенсио (Хиль, 68), Ольмо, Ойарсабаль, Мерино (Рафа Мир, 90).

Кот-д`Ивуар: Тапе, Диалло, Байи, Дабила, Синго, Кессиэ, Куасси, Градель, Куаме (Кейта, 90), Дао, Тимит (Диалло, 63).

Предупреждения: Ольмо (70), Дабила (74), Эрик Гарсия (77).