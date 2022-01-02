Он тоже человек! Месси сдал положительный тест на коронавирус

Также на карантин отправились еще три футболиста

Лионель Месси / фото - PSG

Нападающий ПСЖ Лионель Месси сдал положительный тест на COVID-19, сообщает пресс-служба команды.

Также коронавирусом заразились Хуан Бернат, Серхио Рико и Натан Битумазала.

Игроки были помещены на карантин.

В текущем сезоне Лиги 1 аргентинец провел 11 матчей, в которых забил один гол и оформил пять ассистов.

Ранее форвард сборной Украины Артем Довбык заявил, что Месси не должен был получать ЗМ в 2021-м году.