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Он тоже человек! Месси сдал положительный тест на коронавирус

Также на карантин отправились еще три футболиста
Футбол Лига 1 (Франция)
15:57
Он тоже человек! Месси сдал положительный тест на коронавирус
Лионель Месси / фото - PSG

Нападающий ПСЖ Лионель Месси сдал положительный тест на COVID-19, сообщает пресс-служба команды.

Также коронавирусом заразились Хуан Бернат, Серхио Рико и Натан Битумазала.

Игроки были помещены на карантин.

В текущем сезоне Лиги 1 аргентинец провел 11 матчей, в которых забил один гол и оформил пять ассистов.

Ранее форвард сборной Украины Артем Довбык заявил, что Месси не должен был получать ЗМ в 2021-м году.

Павел Харченко
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Теги

Лионель Месси ПСЖ коронавирус

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