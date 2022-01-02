Трансферы Роналду и Месси, Суперлига и другое. Главные события мирового футбола в 2021-м
Он тоже человек! Месси сдал положительный тест на коронавирус
Также на карантин отправились еще три футболиста
15:57
Лионель Месси / фото - PSG
Нападающий ПСЖ Лионель Месси сдал положительный тест на COVID-19, сообщает пресс-служба команды.
Также коронавирусом заразились Хуан Бернат, Серхио Рико и Натан Битумазала.
Игроки были помещены на карантин.
В текущем сезоне Лиги 1 аргентинец провел 11 матчей, в которых забил один гол и оформил пять ассистов.
Ранее форвард сборной Украины Артем Довбык заявил, что Месси не должен был получать ЗМ в 2021-м году.
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