Соперник сборной Украины по Евро-2020 сборная Австрии определилась с окончательной заявкой
Тренер сборной Австрии Франко Фода назвал окончательную заявку сборной Австрии на грядущем Евро-2020. Напомним, что австрийцы будут соперниками сборной Украины вместе с Северной Македонией и Нидерландами.
Вратари: Даниэль Бахманн («Уотвфорд»), Павао Перван («Вольфсбург»), Александер Шлагер (ЛАСК).
Защитники: Давид Алаба («Бавария»), Александар Драгович («Байер»), Марко Фридль («Вердер»), Мартин Хинтереггер («Айнтрахт» Ф), Штефан Ляйнер («Боруссия» М), Филипп Ляйнхарт («Фрайбург»), Штефан Пош («Хоффенхайм»), Кристофер Триммель («Унион»), Андреас Ульмер («Зальцбург»).
Хавбеки: Юлиан Баумгартлингер («Байер»), Кристоф Баумгартнер («Хоффенхайм»), Флориан Гриллиш («Хоффенхайм»), Штефан Ильсанкер («Айнтрахт Ф»), Конрад Ляймер («Лейпциг»), Валентино Ласаро («Боруссия» М), Марсель Забитцер («Лейпциг»), Луис Шауб («Люцерн»), Хавьер Шлагер («Вольфсбург»), Алессандро Шопф («Шальке»).
Форварды: Марко Арнаутович («Шанхай»), Михаэль Грегоритш («Аугсбург»), Саша Каладжич («Штутгарт»), Карим Онисиво («Майнц»).
Ранее стал известен состав сборной Испании.