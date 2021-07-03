Зинченко играет против Англии с повреждением, Кривцов покинул поле из-за травмы
Определились обе пары полуфинала Евро-2020
Андердог попытается победить двух топов на пути к трофею
Фото - FIGC
Сборная Украины разгромно уступила Англии (0:4). Таким образом, определились все участники полуфинала Евро-2020. Также известны пары, сформировавшиеся на следующей стадии турнира.
Евро-2020, полуфинал
6 июля
Италия – Испания
7 июля
Англия – Дания
Отметим, что оба полуфинальных поединка будут сыграны в Лондоне. Также в столице Великобритании пройдет решающий поединок.
Напомним, Александр Зинченко играл против Англии с повреждением, Сергей Кривцов покинул поле из-за травмы.
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