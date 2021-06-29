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Определились все пары 1/4 финала Копа Америка

Бразилия – Чили и другие противостояния данной стадии турнира
Футбол В мире
09:18
Определились все пары 1/4 финала Копа Америка
Фото - Sportsport.ba

Завершился групповой этап Копа Америка. Определились пары четвертьфинала турнира.

Копа Америка, четвертьфинал

2 июля

Бразилия – Чили
Перу – Парагвай

3 июля

Аргентина – Эквадор
Уругвай – Колумбия

Пара Аргентина – Эквадор выходит на пару Уругвай – Колумбия в полуфинале. Также победитель противостояния Бразилия – Чили сыграет в 1/2 финала против того, кто одержит победу в матче Перу – Парагвай.

Напомним, турнир покинули Венесуэла и Боливия.

Сергей Стаднюк
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Теги

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