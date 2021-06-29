Копа Америка. Месси вывел Аргентину с первого места группы, а Уругвай разобрался с Парагваем
Определились все пары 1/4 финала Копа Америка
Бразилия – Чили и другие противостояния данной стадии турнира
Фото - Sportsport.ba
Завершился групповой этап Копа Америка. Определились пары четвертьфинала турнира.
Копа Америка, четвертьфинал
2 июля
Бразилия – Чили
Перу – Парагвай
3 июля
Аргентина – Эквадор
Уругвай – Колумбия
Пара Аргентина – Эквадор выходит на пару Уругвай – Колумбия в полуфинале. Также победитель противостояния Бразилия – Чили сыграет в 1/2 финала против того, кто одержит победу в матче Перу – Парагвай.
Напомним, турнир покинули Венесуэла и Боливия.
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