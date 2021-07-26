Хавбек «Металлиста»: «Никто не скрывает задачу – повыситься в классе»
Определился состав «Металлиста» на первый официальный матч после возрождения
Харьковский проведет поединок стартового тура Первой лиги против «Альянса»
26 июля 17:45
Фото - ФК Металлист
В стартовом туре украинской Первой лиги «Металлист» в гостях сыграет против «Альянса». Стартовый свисток прозвучит в 18:30.
Это будет первый матч харьковчан после возрождения. Главный тренер команды Александр Кучер определился с составом на игру.
Ранее хавбек «Металлиста» Егор Демченко заявил, что целью команды является повышение в классе. В «Альянсе» также готовы поставить амбициозную задачу.
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