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Ордец: «Ни разу не пожалел, что уехал в Россию»

Украинский защитник выступает за «Динамо»
Футбол Украинские легионеры
19:49
Ордец: «Ни разу не пожалел, что уехал в Россию»
Иван Ордец / Фото: Чемпионат

Украинский защитник Иван Ордец рассказал о своей жизни в Москве.

- Вы советовались с Ярославом Ракицким насчет перехода в РПЛ. С тех пор не было ли случая, чтобы пожалели, что прислушались к совету? Сейчас насколько активно поддерживаете отношения с ним?

– Ни разу не возникало никакого сомнения. Когда перешел в «Динамо», он меня поздравил. Но не так часто мы общаемся. Бывает, поздравляем друг друга с праздниками – с днями рождения детей или с победами. Это нормальные отношения.

- Украинцев в РПЛ немного, но они все же есть – это и тот же Ракицкий, и Артем Полярус, и Денис Кулаков. Правда, всех разбросало по разным городам. Бывает такое, что собираетесь где-то украинской компанией? Или не настолько активно общаетесь с большинством?

– Я знаком с Полярусом, мы вместе играли в Украине и пересекались. Когда видимся, общаемся. С Кулаковым тоже знаком – мы в Киеве в одном дворе живем. Он тоже воспитанник «Шахтера». Ярика, конечно, хорошо знаю – играли вместе и были в интернате.

А так, чтобы встречаться украинской компанией – такого, конечно, нет.


Ранее Ордец сравнил уровень УПЛ и РПЛ.

Источник: gazeta.ru Петр Приходько
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