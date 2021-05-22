Оставил Месси и Левандовски позади. Бензема признан лучшим игроком сезона в Европе по версии Onze Mondial

Форвард «Реала» получил почти 50 % голосов респондентов

Карим Бензема / Фото: realmadrid.com

33-летний французский нападающий мадридского Форвард «Реала» Карим Бензема получил награду лучшему игроку сезона-2020/2021 в Европе, которая вручается французским журналом Onze Mondial, сообщает официальный сайт «сливочных».



В голосовании ему удалось опередить нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, набравшего 20,1% голосов, и форварда «Баварии» Роберта Левандовски (11,3%). 33-летнему французу голоса отдали 47,3% респондентов.

В нынешнем сезоне Бензема в 45 матчах за «Реал» забил 29 голов и сделал 8 ассистов, в то время как аргентинец отметился 38-ю взятиями ворот соперника и 14-ю результативными передачами в 48 встречах, а на счету поляка 47 забитых мячей и 9 голевых передач за 39 игр.

Напомним, что Карим был вызван в сборную Франции впервые за 6 лет, а с королевским клубом за тур до финиша располагается на второй строчке.