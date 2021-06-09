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Отбор на ЧМ-2022. Бразилия пока не теряет очков, Аргентина вновь оступилась

«Салесао» практически гарантировали себе выход на Мундиаль
Футбол Чемпионат мира по футболу
07:26
Отбор на ЧМ-2022. Бразилия пока не теряет очков, Аргентина вновь оступилась
Фото - CBF

Завершились матчи шестого тура отбора на чемпионат мира-2022. Бразилия уверенно переиграла Парагвай, Аргентина и Колумбия разошлись миром.

«Селесао» пока идут без потерь в турнирной таблице и оформят выход досрочно в случае победы. «Альбиселесте», трижды сыграв вничью, занимают вторую строчку.

Отбор на ЧМ-2022, шестой тур

Эквадор – Перу 1:2

Голы: Плата, 90 – Куэва, 62, Адвинкула, 88

Эквадор: Домингес, Эступиньян, Арболеда, Арреага, Карабали (Мартинес, 65), Перласа (Пресиадо, 46), Мена (Диас, 65), Мендес (Нобоа, 46), Кайседо (Плата, 46), Эстрада, Кайседо.

Перу: Гальесе, Рамос, Абрам, Адвинкула, Лопес, Йотун, Тапия, Пенья (Акино, 73), Каррильо (Ариас, 90), Куэва (Иберико, 79), Лападула (Герреро, 90).

Предупреждения: Кайседо, Домингес – Адвинкула, Лападула, Акино

Венесуэла – Уругвай 0:0

Венесуэла: Гратероль, Вильянуэва, Росалес (дель Пино Маго, 83), Чансельор, Гонсалес (Фельчер, 84), Морено, Отеро (Кассерес, 75), Саварино (Селис, 83), Ринкон, Феррареси, Мартинес (Кадис, 79).

Уругвай: Муслера, Годин, Касерес, Хименес, Гонсалес, Весино (Нандес, 46), Торрейра (Горриаран, 89), Вальверде, Родригес (Винья, 46), Суарес, Торрес (де ла Крус, 69).

Предупреждения: Касерес – Морено, Вильянуэва, Ринкон

Колумбия – Аргентина 2:2

Голы: Муриэль, 51 (пен.), Борха, 90 – Ромеро, 3, Паредес, 8

Колумбия: Оспина, Мина, Санчес, Медина (Морено, 75), Тесильо, Куэльяр (Барриос, 46), Урибе, Куадрадо, Лерма (Муриэль, 30), Диас (Кардона, 46), Сапата (Борха, 46).

Аргентина: Мартинес (Марчесин, 40), Монтиель, Ромеро (Пеццелья, 64), Отаменди, Акунья, Паредес, Ло Чельсо (Паласиос, 54), де Пауль, Гонсалес (Фойт, 65), Мартинес, Месси.

Предупреждения: Мина, Сапата, Медина, Тесильо, Борха – Ромеро, Отаменди, Паредес, Пеццелья

Парагвай – Бразилия 0:2

Голы: Неймар, 4, Лукас Пакета, 90

Парагвай: Сильва, Алонсо, Арсамендия, Гомес, Альдерете, Вильясанти (Ромеро, 73), Хименес (Авалос, 61), Альмирон, Кардосо Лусена (Барейро, 80), Рохас (Эспинола, 61), Ромеро (Самудио, 80).

Бразилия: Эдерсон, Маркиньос, Алекс Сандро, Милитао, Данило, Каземиро, Фред (Лукас Пакета, 46), Неймар, Габриэл Жезус (Эвертон, 82), Фирмино (Родриго Кайо, 73), Ришарлисон (Габриэл Барбоза, 82).

Предупреждения: Гомес, Барейро, Алонсо, Альдерете – Фред, Габриэл Жезус

Чили – Боливия 1:1

Голы: Пульгар, 69 – Морено, 82 (пен.)

Чили: Браво, Марипан, Исла, Мена, Сьерральта (Орельяна, 86), Менесес (Мора, 86), Пульгар, Варгас (Хименес, 65), Арангис, Медель, Санчес.

Боливия: Лампе, Акин, Сагредо, Бехарано, Джузино, Бехарано (Вайяр, 71), Хустиниано, Сеспедес (Арсе, 46), Вака (Альварес, 46), Морено (Санчес, 90), Рамальо (Флорес, 46).

Предупреждения: Медель, Пульгар – Вака, Бехарано, Флорес, Хустиниано

Сергей Стаднюк
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