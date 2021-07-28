Моуриньо снова добавил Яремчука в список своих желаний
Отдых или прощание? Яремчук и Безус снова не сыграют за «Гент»
Оба украинца не отправились с командой на матч еврокубка
17:02
Безус и Яремчук / Фото - ФК Гент
Оба украинских футболиста «Гента» вновь не сыграют за бельгийский клуб. Об этом сообщает пресс-служба «буйволов».
29 июля команда проведет ответный матч второго раунда квалификации Лиги конференций против «Волеренги». Полузащитник Роман Яремчук и нападающий Роман Безус в заявку на поединок не попали.
По поводу обоих есть информация о потенциальных трансферах. Хавбек может вернуться в Украину.
Форварда же хочет видеть в своей команде главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо.
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