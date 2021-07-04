Отпуск не потребовался. Трубин и Судаков уже прибыли в расположение «Шахтера»

Игроки прилетели в Австрию





Анатолий Трубин и Георгий Судаков / Фото: Твиттер

Вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков после завершения выступлений сборной Украины на Евро-2020 прибыли на сборы донецкого «Шахтера» в Австрию. Об этом «горняки» сообщили в Twitter.



С возвращением! Анатолий Трубин и Георгий Судаков присоединились к «Шахтеру» на сборе в Австрии Shakhtar — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 4, 2021

Напомним, что талантливые игроки «Шахтера» Трубин и Судаков не сыграли на чемпионате Европы.