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Отпуск не потребовался. Трубин и Судаков уже прибыли в расположение «Шахтера»

Игроки прилетели в Австрию

Футбол Украинская Премьер-лига
17:59
Отпуск не потребовался. Трубин и Судаков уже прибыли в расположение «Шахтера»
Анатолий Трубин и Георгий Судаков / Фото: Твиттер

Вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков после завершения выступлений сборной Украины на Евро-2020 прибыли на сборы донецкого «Шахтера» в Австрию. Об этом «горняки» сообщили в Twitter.

 

Напомним, что талантливые игроки «Шахтера» Трубин и Судаков не сыграли на чемпионате Европы.

Карен Агабекян
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Теги

Анатолий Трубин Георгий Судаков Шахтер Донецк

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