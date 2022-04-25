Палкин: «Если Донецк будет российским, то «Шахтер» никогда не будет играть в Донецке»

Сергей Палкин / Фото: Twitter

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин высказался о возможном вступлении Донецка в состав россии. Его цитирует ВВС.

– Если Донецк перейдет в Россию на постоянной основе, вы будете играть в чемпионате России?

– Прежде всего, мы никогда не вернемся в Донецк, если его будет контролировать Россия. Мы украинская команда и будем играть только в чемпионате Украины. Мы никогда не будем играть в чемпионате России – это наша основная позиция, и я хотел бы подчеркнуть это