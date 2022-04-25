Палкин: «Мы добьем русских, вернем Донбасс и Крым. И до Москвы можем допрыгать»
Палкин: «Если Донецк будет российским, то «Шахтер» никогда не будет играть в Донецке»
Гендиректор выразил четкую позицию клуба
Сергей Палкин / Фото: Twitter
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин высказался о возможном вступлении Донецка в состав россии. Его цитирует ВВС.
– С 2014 года мы покинули Донецк и играли по всей Украине: во Львове, Харькове, Киеве. Но все это время у нас была одна мечта – вернуться в Донецк. У нас остается эта мечта, просто может потребоваться немного больше времени. Наша страна останется единой. Это наша мечта, без мечты будет сложно продолжать. Сложно жить без родного города, тренировочной базы, болельщиков.
– Если Донецк перейдет в Россию на постоянной основе, вы будете играть в чемпионате России?
– Прежде всего, мы никогда не вернемся в Донецк, если его будет контролировать Россия. Мы украинская команда и будем играть только в чемпионате Украины. Мы никогда не будем играть в чемпионате России – это наша основная позиция, и я хотел бы подчеркнуть это
Ранее Палкин высказался о возможном прекращении существования «Шахтера».
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