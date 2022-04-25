Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 8
Сейчас 0
Сегодня 1
Завтра 0
Развернуть Свернуть
Футбол (8 событий из 19) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Челси - Вест Хэм 1:0 Окончен
18:30 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Нант - Бордо 5:3 Окончен
18:05 Лилль - Страсбур 1:0 Окончен
21:45 Реймс - Марсель 0:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Эмполи - Наполи 3:2 Окончен
21:45 Лацио - Милан 1:2 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Барселона - Райо Вальекано 0:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (1 событие из 2) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Сассуоло - Ювентус -:- Запланирован
нет важных матчей
Сейчас в эфире
17:00
live
Информационный марафон
19:40
Хоккей. Лига чемпионов. 1/8 финала. Векше - Таппара

Палкин: «Если Донецк будет российским, то «Шахтер» никогда не будет играть в Донецке»

Гендиректор выразил четкую позицию клуба
Футбол Украинская Премьер-лига
19:59
Палкин: «Если Донецк будет российским, то «Шахтер» никогда не будет играть в Донецке»
Сергей Палкин / Фото: Twitter

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин высказался о возможном вступлении Донецка в состав россии. Его цитирует ВВС.

– С 2014 года мы покинули Донецк и играли по всей Украине: во Львове, Харькове, Киеве. Но все это время у нас была одна мечта – вернуться в Донецк. У нас остается эта мечта, просто может потребоваться немного больше времени. Наша страна останется единой. Это наша мечта, без мечты будет сложно продолжать. Сложно жить без родного города, тренировочной базы, болельщиков.

– Если Донецк перейдет в Россию на постоянной основе, вы будете играть в чемпионате России?

– Прежде всего, мы никогда не вернемся в Донецк, если его будет контролировать Россия. Мы украинская команда и будем играть только в чемпионате Украины. Мы никогда не будем играть в чемпионате России – это наша основная позиция, и я хотел бы подчеркнуть это

Ранее Палкин высказался о возможном прекращении существования «Шахтера».

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Сергей Палкин Шахтер Донецк

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Завтра УПЛ проведет собрание по поводу судьбы нынешнего сезона
Завтра УПЛ проведет собрание по поводу судьбы нынешнего сезона
Футбол Украинская Премьер-лига
20:10
Де Дзерби: «Мудрику нужно искать новую команду, он может играть в любом чемпионате»
Де Дзерби: «Мудрику нужно искать новую команду, он может играть в любом чемпионате»
Футбол Украинская Премьер-лига
24 апреля 22:02
Де Дзерби: «Сразу согласился отпустить своих футболистов в сборную Украины»
Де Дзерби: «Сразу согласился отпустить своих футболистов в сборную Украины»
Футбол Украинская Премьер-лига
24 апреля 21:02
Пятов: «Сначала рвался в тероборону, это эмоции. Но я могу больше пользы принести в другом месте»
Пятов: «Сначала рвался в тероборону, это эмоции. Но я могу больше пользы принести в другом месте»
Футбол Украинская Премьер-лига
23 апреля 21:02
Де Дзерби: «Я чувствую себя украинцем и страдаю от того, что делает россия»
Де Дзерби: «Я чувствую себя украинцем и страдаю от того, что делает россия»
Футбол Украинская Премьер-лига
23 апреля 19:30
Полузащитник «Шахтера»: «Сейчас сборная Украины важнее всех клубных матчей»
Полузащитник «Шахтера»: «Сейчас сборная Украины важнее всех клубных матчей»
Футбол Украинская Премьер-лига
22 апреля 15:50

Новости: Футбол

Завтра УПЛ проведет собрание по поводу судьбы нынешнего сезона
Завтра УПЛ проведет собрание по поводу судьбы нынешнего сезона
Украинская Премьер-лига
20:10
Палкин: «Если Донецк будет российским, то «Шахтер» никогда не будет играть в Донецке»
Палкин: «Если Донецк будет российским, то «Шахтер» никогда не будет играть в Донецке»
Украинская Премьер-лига
19:59
Де Дзерби: «Мудрику нужно искать новую команду, он может играть в любом чемпионате»
Де Дзерби: «Мудрику нужно искать новую команду, он может играть в любом чемпионате»
Украинская Премьер-лига
24 апреля 22:02
Михайличенко готов взять оружие в руки и защищать Украину
Михайличенко готов взять оружие в руки и защищать Украину
Украинские легионеры
24 апреля 21:30
Де Дзерби: «Сразу согласился отпустить своих футболистов в сборную Украины»
Де Дзерби: «Сразу согласился отпустить своих футболистов в сборную Украины»
Украинская Премьер-лига
24 апреля 21:02
Миколенко провел полный матч с «Ливерпулем», но «Эвертон» опустился в зону вылета
Миколенко провел полный матч с «Ливерпулем», но «Эвертон» опустился в зону вылета
Премьер-Лига (Англия)
24 апреля 20:45
Бывший легионер «Динамо» поддержал Украину в матче чемпионата Испании
Бывший легионер «Динамо» поддержал Украину в матче чемпионата Испании
В Европе
24 апреля 20:30
Ярмоленко ушел с поля и «Челси» забил. «Вест Хэм» проиграл без украинца
Ярмоленко ушел с поля и «Челси» забил. «Вест Хэм» проиграл без украинца
Премьер-Лига (Англия)
24 апреля 20:04
Пятов: «Сначала рвался в тероборону, это эмоции. Но я могу больше пользы принести в другом месте»
Пятов: «Сначала рвался в тероборону, это эмоции. Но я могу больше пользы принести в другом месте»
Украинская Премьер-лига
23 апреля 21:02
Все новости

Популярные новости

Владимир Кличко впервые публично обратился к Панеттьери с момента их разрыва
Владимир Кличко впервые публично обратился к Панеттьери с момента их разрыва
Бокс Профессиональный бокс
23 апреля 13:44
5
В Международном Олимпийском комитете рассказали о роли Бубки в решении отстранить россиян и белорусов от спорта
В Международном Олимпийском комитете рассказали о роли Бубки в решении отстранить россиян и белорусов от спорта
Olympics
22 апреля 16:05
8
«Ненавижу!» Рашисты обстреляли район в Николаеве, где выросла Харлан
«Ненавижу!» Рашисты обстреляли район в Николаеве, где выросла Харлан
Фехтование
24 апреля 09:44
Усик рассказал будет ли драться с победителем боя Фьюри-Уайт
Усик рассказал будет ли драться с победителем боя Фьюри-Уайт
Бокс Профессиональный бокс
22 апреля 09:58
Усик заявил о прекращении общения с прессой
Усик заявил о прекращении общения с прессой
Бокс Профессиональный бокс
22 апреля 10:26
«Какой эффект на Усика оказала война». Леннокс Льюис предостерегает украинца накануне реванша с Джошуа
«Какой эффект на Усика оказала война». Леннокс Льюис предостерегает украинца накануне реванша с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
22 апреля 13:00
Все новости