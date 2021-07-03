Бущан: «Мысли только о победе над Англией. Мы тоже хотим развиваться»
«Пацаны, вся страна с вами!» – Буяльский обратился к сборной Украины
«Сине-желтые» играют против Англии в четвертьфинале Евро-2020
22:05
Виталий Буяльский / Фото - УАФ
Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский в эфире Футбол NEWS поддержал сборную Украины перед четвертьфинальный матчем Евро-2020 против Англии.
Пацаны, хочу пожелать вам победы над Англией, много сил и терпения в игре. Знаете, что вся страна с вами. Вы – большие молодцы!
Напомним, Буяльский не смог поехать на чемпионат Европы из-за травмы.
За игрой Евро-2020 можно следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Украина – Англия.
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