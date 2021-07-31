Педриньо забил дебютный гол за «Шахтер»

Хавбек забил на самой последней минуте матча

Педриньо / фото - ФК Шахтер

Бразильский полузащитник «Шахтера» Педриньо прокомментировал разгромную победу над «Львовом» (0:3), где он забил свой первый гол за донецкий клуб.

Поздравляем с победой! Кому посвятил свой гол?

«Дочери, которая скоро родится, а также супруге. Бог даст, все будет хорошо, она будет здоровой и счастливой».

Насколько сложно было войти в такую игру со скамьи запасных?

«Знали, что во Львове нас ждет неуступчивый соперник и тяжелый поединок. Нам противостояла очень хорошо организованная команда. Если бы мы сразу забили гол, было бы легче, но этого не случилось. Однако мы старались контролировать игру и в итоге добились своего».

Насколько ты уже адаптировался в "Шахтере"?

«Я оказался в очень хорошей команде, где выступает много моих соотечественников. Все очень помогают, чтобы моя адаптация прошла как можно скорее. С каждым днем взаимопонимание все лучше».

Педриньо появился на поле с замены и открыл счет своим голам за клуб под самый занавес встречи – на 90+5-й минуте.

Еще один новичок клуба Лассина Траоре также забил. Форвард отличился уже во втором матче подряд и именно его гол положил начало разгрому соперника.

Напомним, ранее хавбек «Динамо» Виталий Буяльский заявил, что «Шахтер» боится киевский клуб.