Экс-игрок «Шахтера» отказался от перехода в ОАЭ
Педриньо забил дебютный гол за «Шахтер»
Хавбек забил на самой последней минуте матча
Педриньо / фото - ФК Шахтер
Бразильский полузащитник «Шахтера» Педриньо прокомментировал разгромную победу над «Львовом» (0:3), где он забил свой первый гол за донецкий клуб.
Поздравляем с победой! Кому посвятил свой гол?
«Дочери, которая скоро родится, а также супруге. Бог даст, все будет хорошо, она будет здоровой и счастливой».
Насколько сложно было войти в такую игру со скамьи запасных?
«Знали, что во Львове нас ждет неуступчивый соперник и тяжелый поединок. Нам противостояла очень хорошо организованная команда. Если бы мы сразу забили гол, было бы легче, но этого не случилось. Однако мы старались контролировать игру и в итоге добились своего».
Насколько ты уже адаптировался в "Шахтере"?
«Я оказался в очень хорошей команде, где выступает много моих соотечественников. Все очень помогают, чтобы моя адаптация прошла как можно скорее. С каждым днем взаимопонимание все лучше».
Педриньо появился на поле с замены и открыл счет своим голам за клуб под самый занавес встречи – на 90+5-й минуте.
Еще один новичок клуба Лассина Траоре также забил. Форвард отличился уже во втором матче подряд и именно его гол положил начало разгрому соперника.
Напомним, ранее хавбек «Динамо» Виталий Буяльский заявил, что «Шахтер» боится киевский клуб.
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