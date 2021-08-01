Первая лига. Дебютная победа «Олимпика» и неожиданный разгром «Агробизнеса» от «ВПК-Агро»
Во втором туре украинской Первой лиги состоялось четыре поединка субботы, 31 июля.
«Краматорск» переиграл «Кремень», «Олимпик» – «Прикарпатье», а «Горняк-Спорт» – «Полесье». Все поединки завершились со счетом 2:0.
«ВПК-Агро» разгромил «Агробизнес» благодаря голам Будняка, Кулиша и Косовского. Участник полуфинала прошлого розыгрыша Кубка Украины доиравал поединок вдесятером.
«Краматорск» единолично возглавляет турнирную таблицу с шестью очками, но у «Металлиста», «Кривбасса» и «Тернополя» есть игра в запасе. С нулем в графе пунктов остается «Полесье».
Первая лига, 2 тур
«ВПК-Агро» – «Агробизнес» 3:0
Голы: Будняк, 60, Кулиш, 73, Косовский, 79
Удаление: Романюк («Агробизнес», вторая ж. к.)
«Краматорск» – «Кремень» 2:0
Голы: Зубков, 38, 62
«Олимпик» – «Прикарпатье» 2:0
Голы: Семчук, 65, 76
«Полесье» – «Горняк-Спорт» 0:2
Голы: Кравчук, 36, Понедельник, 53
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