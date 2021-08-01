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Первая лига. Дебютная победа «Олимпика» и неожиданный разгром «Агробизнеса» от «ВПК-Агро»

По три очка также добыли «Горняк-Спорт» и «Краматорск»
Футбол Первая лига
08:39
Первая лига. Дебютная победа «Олимпика» и неожиданный разгром «Агробизнеса» от «ВПК-Агро»
Фото - Олимпик Донецк

Во втором туре украинской Первой лиги состоялось четыре поединка субботы, 31 июля.

«Краматорск» переиграл «Кремень», «Олимпик» – «Прикарпатье», а «Горняк-Спорт» – «Полесье». Все поединки завершились со счетом 2:0.

«ВПК-Агро» разгромил «Агробизнес» благодаря голам Будняка, Кулиша и Косовского. Участник полуфинала прошлого розыгрыша Кубка Украины доиравал поединок вдесятером.

«Краматорск» единолично возглавляет турнирную таблицу с шестью очками, но у «Металлиста», «Кривбасса» и «Тернополя» есть игра в запасе. С нулем в графе пунктов остается «Полесье».

Первая лига, 2 тур

«ВПК-Агро» – «Агробизнес» 3:0

Голы: Будняк, 60, Кулиш, 73, Косовский, 79

Удаление: Романюк («Агробизнес», вторая ж. к.)

«Краматорск» – «Кремень» 2:0

Голы: Зубков, 38, 62

«Олимпик» – «Прикарпатье» 2:0

Голы: Семчук, 65, 76

«Полесье» – «Горняк-Спорт» 0:2

Голы: Кравчук, 36, Понедельник, 53

Сергей Стаднюк
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Теги

Олимпик Донецк ВПК-Агро Агробизнес Кремень Прикарпатье Полесье Горняк-Спорт

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