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Первый матч сезона в УПЛ между «Львовом» и «Мариуполем» завершился ничьей

Несмотря на кадровые трудности, подопечным Бессмертного удалось отыграться
Футбол Украинская Премьер-лига
23 июля 21:23
Первый матч сезона в УПЛ между «Львовом» и «Мариуполем» завершился ничьей
Фото - ФК Мариуполь

В первом туре украинской Премьер-лиги «Львов» на своем поле сыграл вничью с «Мариуполем».

Все основные события пришлись на первый тайм. Довольно быстро удалось открыть счет гостям. Забил Кулаков.

Состав команды Анатолия Бессмертного недосчитался ряда исполнителей из-за вспышки коронавируса. Однако ей удалось найти в себе силы, чтобы отыграться. После активных действий Эрнеста вернуть равновесие сумел Ременяк.

После перерыва мяч так и не влетал в ворота. Обе команды заработали первые очки в турнирной таблице.

УПЛ, 1 тур

«Львов» – «Мариуполь» 1:1

Голы: Ременяк, 32 – Кулаков, 9

«Львов»: Костик, Якимец (Зозуля, 82), Крушинский (Семенив, 85), Бусько, Романчук, Чирьяк, Брикнер (Политыло, 88), Ременяк (Махмутович, 82), Ныч (Миуби, 85), Рожерио Шина, Эрнест.

«Мариуполь»: Кудрик, Микицей, Петерман (Очеретько, 60), Стасюк, Меличенко (Кащук, 55), Топалов, Чех, Горбунов, Мишнев (Хромей, 80), Чоботенко, Кулаков (Вьюнник, 80).

Предупреждения: Чирьяк, Эрнест – Мишнев, Микицей

Сергей Стаднюк
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Мариуполь ФК Львов

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