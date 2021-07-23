Первый матч сезона в УПЛ между «Львовом» и «Мариуполем» завершился ничьей
В первом туре украинской Премьер-лиги «Львов» на своем поле сыграл вничью с «Мариуполем».
Все основные события пришлись на первый тайм. Довольно быстро удалось открыть счет гостям. Забил Кулаков.
Состав команды Анатолия Бессмертного недосчитался ряда исполнителей из-за вспышки коронавируса. Однако ей удалось найти в себе силы, чтобы отыграться. После активных действий Эрнеста вернуть равновесие сумел Ременяк.
После перерыва мяч так и не влетал в ворота. Обе команды заработали первые очки в турнирной таблице.
УПЛ, 1 тур
«Львов» – «Мариуполь» 1:1
Голы: Ременяк, 32 – Кулаков, 9
«Львов»: Костик, Якимец (Зозуля, 82), Крушинский (Семенив, 85), Бусько, Романчук, Чирьяк, Брикнер (Политыло, 88), Ременяк (Махмутович, 82), Ныч (Миуби, 85), Рожерио Шина, Эрнест.
«Мариуполь»: Кудрик, Микицей, Петерман (Очеретько, 60), Стасюк, Меличенко (Кащук, 55), Топалов, Чех, Горбунов, Мишнев (Хромей, 80), Чоботенко, Кулаков (Вьюнник, 80).
Предупреждения: Чирьяк, Эрнест – Мишнев, Микицей
Комментарии 0