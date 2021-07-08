Капитан сборной Дании: «Мы провели невероятный турнир, но сейчас я разочарован, что не вышли в финал»
Петер Шмейхель: «Я бы отнесся к поражению гораздо спокойнее, если бы Англия забила с игры»
Бывший вратарь уверен, что рефери допустил ошибку
Фото: bein Sports
Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель уверен, что рефери допустил ошибку назначив пенальти в ворота сборной Дании в полуфинале Евро-2020. Слова экс-игрока приводит Bein Sports.
«Большая ошибка. Споры будут идти очень-очень долго.
Это не пенальти. Я бы отнесся к поражению гораздо спокойнее, если бы Англия забила в одном из своих многочисленных моментов. Но, к сожалению, судья допустил большую ошибку.
У меня весь телефон в сообщениях, что это не пенальти. Как бы то ни было, мы очень гордимся сборной Дании».
Рефери назначил пенальти, хотя долгое время на поле находилось два мяча.