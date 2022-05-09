Підготовка триває. Збірна України майже в повному складі посилено тренується перед матчем з Шотландією

Мудрик уже займається в загальній групі

Фото: УАФ

Збірна України продовжує підготовку до стикового матчу ЧС-2022 проти Шотландії, повідомляє прес-служба УАФ.

Вчора, 8-го травня, національна команда традиційно провела два тренування: ранкове та вечірнє.

Зауважимо, що до загальної групи повернувся вінгер Михайло Мудрик, для якого виклик до національної команди є першим в кар’єрі.

11 травня збірна України зіграє проти «Борусії» з Гладбаха в товариському матчі. А надважлива гра проти Шотландії запланована на 1 червня.