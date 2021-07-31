Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 7
Завтра 6
Футбол (2 события из 2) показать все
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:00 ФК Львов - Шахтер 0:3 Окончен
21:00 Колос - Металлист-1925 1:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (7 событий из 7) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 ВПК-Агро - Агробизнес -:- Запланирован
17:00 Авангард - Кремень -:- Запланирован
18:00 Авангард - Николаев -:- Запланирован
19:00 Полесье - Горняк-Спорт -:- Запланирован
19:00 Олимпик - Прикарпатье -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Минай - Александрия -:- Запланирован
19:30 Черноморец - СК Днепр-1 -:- Запланирован
Футбол (6 событий из 6) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Кривбасс - Нива Т -:- Запланирован
18:00 Оболонь - Альянс -:- Перенесен
18:45 Металлист - Ужгород -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 ФК Мариуполь - Десна -:- Запланирован
19:30 Динамо - Верес -:- Запланирован
19:30 Ворскла - Рух -:- Запланирован

Пике: «Надеюсь, «Атлетико» и «Реал» не будут путаться у нас под ногами в следующем сезоне»

Защитник высказался о надеждах на успех команды
Футбол Примерa (Испания)
12:03
Пике: «Надеюсь, «Атлетико» и «Реал» не будут путаться у нас под ногами в следующем сезоне»
Жерар Пике / Фото: Twitter

Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о планах своей команды на грядущий сезон. Его слова приводит As.

«Прошлый сезон был не лучшим для нас. Да, мы выиграли Кубок, но не добились успеха в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. Перед стартом нового сезона мы полны энтузиазма. Важнее всего — успех в Примере. Мы готовы идти вперед и уверены в себе. Команде нужно набрать ход с самого начала, чтобы вырваться вперед в борьбе за чемпионство. Надеемся, что «Реал» и «Атлетико» не будут путаться у нас под ногами».

Отметим, что «Барселона» до сих пор не продлила контракт с лидером команды Лионелем Месси.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Жерар Пике Барселона (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Клубы Суперлиги обвинили UEFA в монополии, сделав громкое заявление
Клубы Суперлиги обвинили UEFA в монополии, сделав громкое заявление
Футбол В Европе
10:49
Президент «Атлетико»: «Мы не исключаем подписание Гризманна»
Президент «Атлетико»: «Мы не исключаем подписание Гризманна»
Футбол Примерa (Испания)
09:58
Форвард «Барселоны» может оказаться в одном клубе с Ярмоленко
Форвард «Барселоны» может оказаться в одном клубе с Ярмоленко
Футбол Примерa (Испания)
30 июля 17:40
Экономист объяснил, почему доходы всех клубов Примеры зависят от Месси
Экономист объяснил, почему доходы всех клубов Примеры зависят от Месси
Футбол Примерa (Испания)
30 июля 16:36
Де Дзерби хочет подписать воспитанника «Барселоны»
Де Дзерби хочет подписать воспитанника «Барселоны»
Футбол Украинская Премьер-лига
30 июля 15:58
Стало известно, когда Месси может подписать новый контракт с «Барселоной»
Стало известно, когда Месси может подписать новый контракт с «Барселоной»
Футбол Примерa (Испания)
28 июля 18:49

Новости: Футбол

Пике: «Надеюсь, «Атлетико» и «Реал» не будут путаться у нас под ногами в следующем сезоне»
Пике: «Надеюсь, «Атлетико» и «Реал» не будут путаться у нас под ногами в следующем сезоне»
Примерa (Испания)
12:03
16-летний вундеркинд «Аякса» погиб в автокатастрофе
16-летний вундеркинд «Аякса» погиб в автокатастрофе
В Европе
12:00
«Реал» планирует заплатить Мбаппе огромные деньги, если футболист согласится перейти в команду бесплатно следующим летом
«Реал» планирует заплатить Мбаппе огромные деньги, если футболист согласится перейти в команду бесплатно следующим летом
Лига 1 (Франция)
11:55
Селезнев сказал, когда завершит футбольную карьеру
Селезнев сказал, когда завершит футбольную карьеру
Украинская Премьер-лига
11:42
Симеоне может оставаться тренером «Атлетико» пока сам не захочет уйти
Симеоне может оставаться тренером «Атлетико» пока сам не захочет уйти
Примерa (Испания)
11:27
Костышин: «Ничья в матче с «Металлистом 1925» была бы более справедливой»
Костышин: «Ничья в матче с «Металлистом 1925» была бы более справедливой»
Украинская Премьер-лига
11:22
Антюх рассказал, как праздновал день рождения на футбольном поле
Антюх рассказал, как праздновал день рождения на футбольном поле
Украинская Премьер-лига
11:15
Стало известно, сколько болельщиков допустят на матч за Суперкубок UEFA
Стало известно, сколько болельщиков допустят на матч за Суперкубок UEFA
Суперкубок UEFA
11:14
Клубы Суперлиги обвинили UEFA в монополии, сделав громкое заявление
Клубы Суперлиги обвинили UEFA в монополии, сделав громкое заявление
В Европе
10:49
Все новости

Популярные новости

Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
26 июля 21:28
11
Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука
Тема дня Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука
Olympics Токио-2020
28 июля 13:40
6
Теперь официальный претендент. Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO
Теперь официальный претендент. Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO
Бокс Профессиональный бокс
27 июля 22:57
1
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
MMA
29 июля 18:52
3
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 11:58
20
Уже известна дата следующего боя Ломаченко? Промоутер дал понять, когда украинец может вернуться в ринг
Тема дня
Уже известна дата следующего боя Ломаченко? Промоутер дал понять, когда украинец может вернуться в ринг
Бокс Профессиональный бокс
28 июля 16:29
Все новости