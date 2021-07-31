Пике: «Италия выиграла серию пенальти, потому что они били первыми»
Пике: «Надеюсь, «Атлетико» и «Реал» не будут путаться у нас под ногами в следующем сезоне»
Защитник высказался о надеждах на успех команды
12:03
Жерар Пике / Фото: Twitter
Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о планах своей команды на грядущий сезон. Его слова приводит As.
«Прошлый сезон был не лучшим для нас. Да, мы выиграли Кубок, но не добились успеха в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. Перед стартом нового сезона мы полны энтузиазма. Важнее всего — успех в Примере. Мы готовы идти вперед и уверены в себе. Команде нужно набрать ход с самого начала, чтобы вырваться вперед в борьбе за чемпионство. Надеемся, что «Реал» и «Атлетико» не будут путаться у нас под ногами».
Отметим, что «Барселона» до сих пор не продлила контракт с лидером команды Лионелем Месси.
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