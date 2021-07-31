Пике: «Надеюсь, «Атлетико» и «Реал» не будут путаться у нас под ногами в следующем сезоне»
Пике: «Ждем, что Месси подпишет новый контракт»
В клубе надеются, что лидер останется
12:05
Жерар Пике / фото - GettyImages
Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал для Diario Sport ситуацию с продлением соглашения клуба с капитаном Лионелем Месси:
«Мы ждем, что Месси подпишет новое соглашение. Мы хотим, чтобы он был с нами. Надеюсь, проект его убедил».
Аргентинский форвард до сих пор является свободным агентом. Стало известно, когда он сможет подписать новый контракт с «Барселоной».
Напомним, Пике выразил надежду, что «Реал» и «Атлетико» не будут путаться у «Барселоны» под ногами в следующем сезоне.
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