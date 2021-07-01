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Пикфорд: «Ярмоленко – топ-игрок. Нужно быть аккуратным»

Игроки АПЛ знают о сильных качествах нашего капитана
Футбол Евро-2020
19:17
Пикфорд: «Ярмоленко – топ-игрок. Нужно быть аккуратным»
Джордан Пикфорд / фото - FourFourTwo

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд рассказал BBC о своих ожиданиях от матча 1/4 Евро-2020 против сборной Украины:

«Очень приятно, что на Евро-2020 мы еще не пропустили ни одного мяча. Хорошо сыграли с Германией, это был важный тест для нас.

Это не только моя заслуга, а всей команды. Все 11 игроков действуют так, что мы пока не пропустили.

Играл против Ярмоленко, знаю его качества. Это топ-игрок, у него отличная левая нога, так что нужно быть аккуратными.

Понимаем, что просто не будет, но к Украине мы готовы».

Пикфорд пока что не пропустил ни одного мяча на этом Евро, отыграв все 4 матча. Очень прагматичная система Гарета Саутгейта позволяет Англии оставлять свои ворота на замке матч за матчем. Поэтому у сборной Украины будет очень сложная задача – стать первыми, кто сможет распечатать ворота англичан.

Матч Украина – Англия состоится 3 июня в 22:00 в Риме.

Напомним, Александр Зинченко вошел в тройку лучших игроков 1/8 Евро-2020.

Павел Харченко
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Украина – Англия сборная Украины (футбол) сборная Англии (футбол)

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