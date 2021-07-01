Пикфорд: «Ярмоленко – топ-игрок. Нужно быть аккуратным»

Джордан Пикфорд / фото - FourFourTwo

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд рассказал BBC о своих ожиданиях от матча 1/4 Евро-2020 против сборной Украины:

Это не только моя заслуга, а всей команды. Все 11 игроков действуют так, что мы пока не пропустили.

Играл против Ярмоленко, знаю его качества. Это топ-игрок, у него отличная левая нога, так что нужно быть аккуратными.

Понимаем, что просто не будет, но к Украине мы готовы».