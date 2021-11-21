Пиоли: «Милан» будет бороться за золотые медали»

Фото: AC Milan

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли готов продлить контракт с клубом и считает победу в Серии А главной целью в нынешнем сезоне. Слова наставника приводит calciomercato.com.

Да, я огорчен последним матчем с «Фиорентиной», но это поражение пойдет нам на пользу. У нас имеются возможности, чтобы добиваться большего. Даже после поражения я увидел клуб с характером, с индивидуально сильными футболистами.

Будем бороться до конца за золотые медали».