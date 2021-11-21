Пиоли – о поражении от «Фиорентины»: «Они забили 4 мяча после 5-ти ударов»
Пиоли: «Милан» будет бороться за золотые медали»
Тренер готов продлить контракт с клубом
21 ноября 22:27
Фото: AC Milan
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли готов продлить контракт с клубом и считает победу в Серии А главной целью в нынешнем сезоне. Слова наставника приводит calciomercato.com.
«Когда придет время, мы продлим контракт. Я никуда не спешу. И для меня это никогда не являлось проблемой.
Да, я огорчен последним матчем с «Фиорентиной», но это поражение пойдет нам на пользу. У нас имеются возможности, чтобы добиваться большего. Даже после поражения я увидел клуб с характером, с индивидуально сильными футболистами.
Будем бороться до конца за золотые медали».
«Милан» идет вторым в таблице.
«Фиорентине» «россонери» проиграли первый матч в сезоне.
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