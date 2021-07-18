Пластун завоевал трофей в первом же матче за «Лудогорец» на внутренней арене

Ранее украинец успел выбить «Шахтер» Григорчука из Лиги чемпионов

Игорь Пластун / Фото - Instagram футболиста

В матче за Суперкубок Болгарии «Лудогорец» разгромил софийский ЦСКА (4:0). Защитник Игорь Пластун прокомментировал в своем Instagram завоевание трофея.

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Вечер мог стать вдвойне приятным для украинца. Он первым в матче отправил мяч в сетку ворот. Однако гол был отменен из-за офсайда. Позже забивали Сантана, Янков, Сотириу и Чибота.

Напомним, ранее «Лудогорец» с Пластуном в составе выбил солигорский «Шахтер» Романа Григорчука из Лиги чемпионов.