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Плохие новости из Италии. У Малиновского проблемы со здоровьем

Проблемы преследуют Руслана в последнее время
Футбол Евро-2020
10:39
Плохие новости из Италии. У Малиновского проблемы со здоровьем
Руслан Малиновский / фото - RBC

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский в ближайшее врем может перенести операцию, связанную с грыжей живота, сообщает L'Eco di Bergamo.

Эта проблема беспокоила игрока еще в первой половине минувшего клубного сезона, но игрок смог вопреки дискомфортной ситуации провести отличный сезон в «Аталанте», став лучшим ассистентом Серии А.

Хоть ранее и сообщалось, что игрок пропустил матч с Англией из-за повреждения приводящей мышцы, но теперь источник утверждает, что именно грыжа – причина пропуска игроком этой важной игры.

Если хавбеку проведут операцию, то он пропустил минимум 40 дней, и только после этого периода сможет вернутся к активным тренировкам.

Напомним, Кривцов рассказал о своей травме колена.

Павел Харченко
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Теги

сборная Украины (футбол) Руслан Малиновский

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