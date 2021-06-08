Победа над Кипром – юбилейная для сборной

Приятный бонус к победе

Сборная Украины / фото - Football24

Сборная Украины в товарищеском матче разгромила Кипр со счетом 4:0 и эта победа стала 50-й для подопечных Андрея Шевченко в товарищеских матчах.

29 побед национальная команда одержала на домашнем поле, еще 12 в гостях, и 9 победных матчей провела на нейтральных полях.

Также, первый гол Андрея Ярмоленко стал 200-ым в домашних матчах, а забитое Александром Зинченко пенальти – 150-ым мячом в товарищеских матчах.

Напомним, лучшим игроком встречи по версии болельщиков был признан Зинченко.