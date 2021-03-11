Почему «Динамо» сегодня не проиграет «Вильярреалу»

«Вильярреал» в неоднозначной форме

К первому противостоянию в Киеве «Вильярреал» подходит с багажом неудач, которые, в первую очередь, связаны с плохими результатами команды в чемпионате Испании. В рамках семи прошлых туров Ла Лиги команда Унаи Эмери не знает вкуса побед. Хотя букмекерские конторыУкраины фаворитом противостояния считают испанцев.

Если проигрыш «Атлетико» 28 февраля можно списать на силу соперника, то конфуз в гостевой встрече против «Валенсии» (1:2) и домашний проигрыш «Бетису» вызывает определенные вопросы к защите «желтой субмарины».

Да, в противостояниях с «Зальцбургом» предстоящий оппонент киевлян не ощутил проблем, но стоит учесть, что австрийский коллектив предпочитает играть в достаточно опрометчивый футбол, оставляя много свободных зон в защите.

Надежная защита «Динамо»

В 2021 году «Динамо» успело провести семь поединков. В этих встречах киевляне не пропускали больше одного гола. Защиту подопечных Мирчи Луческу удалось однажды вскрыть «Брюгге» и «Десне», а ФК «Львов» отличился своим голом, когда исход встречи уже был предрешен.

Можно не сомневаться, даже несмотря на предматчевые котировки букмекерских контор Украины, на сегодняшний поединок хозяева стадиона НСК «Олимпийский» выйдут главной целью – сохранить свои ворота «сухими», избежав пропущенных голов в домашней игре.

Тактическая гибкость Луческу

Наставник «Динамо» уже неоднократно подтверждал, что умеет выстраивать игру своей команды в зависимости от манеры игры соперника. Также при румынском специалисте киевляне научились вести игру по результату, а изначальные «нули» на табло, вполне устроят сегодняшних хозяев накануне ответной встречи в Испании.

Боевой состав

Сегодня «Динамо» может рассчитывать на всех футболистов основной группы. Единственным, чье участие остается под вопросом, стал Виктор Цыганков. Возможное отсутствие креативного вингера, конечно же, весомая потеря для киевлян, но с позиции игры от обороны, заменить Виктора у Мирчи Луческу есть кем.